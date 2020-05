Afin de préserver la santé et le bien-être des citoyens et du personnel.

Chaque année, la ville de Seraing engage 200 jeunes dans le cadre de l'opération "Été solidaire". Celle-ci offre la possibilité à des jeunes Sérésiens, âgés de minimum 16 ans, de travailler pour leur commune en vue, notamment, d'assurer l'amélioration ou l'embellissement des quartiers. Mais en raison de la pandémie de coronavirus, il a été décidé de ne pas mener cette opération cet été.

L'appel à candidatures aurait dû être lancé il y a plusieurs semaines. Cela a été reporté pour finalement, au vu de la situation actuelle, être annulé. "Une décision qui a été motivée par l'incertitude quant aux modalités précises de déconfinement et aux moyens humains qui pourraient être mis en oeuvre pour organiser et encadrer l'opération", précise-t-on à la ville de Seraing.

S'agissant d'une situation de crise des plus exceptionnelles, les autorités sérésiennes ont jugé préférable d'annuler l'opération cette année afin de ne prendre aucun risque et préserver la santé et le bien-être des citoyens et du personnel.