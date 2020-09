En raison des mesures sanitaires liées au Covid-19, la piscine olympique de Seraing reste accessible sur base d'un règlement définissant des conditions d'accès, c'est-à-dire pas plus de dix personnes par couloir et des bulles de 80 personnes maximum. Après avoir restreint l'accès à la population, de manière à favoriser les écoles et clubs de natation, le collège communal de Seraing a procédé à une nouvelle analyse de la situation. Les plages horaires et jours d’ouverture pour les citoyens ont ainsi été adaptés.

Jusqu'ici, le public ne pouvait se rendre à la piscine de Seraing que le mercredi et le dimanche, à des horaires bien déterminés. Aussi, dès la semaine prochaine, le public pourra profiter de l'infrastructure du mardi au dimanche, toujours selon des horaires bien définis:

- Mardi de 7 h 30 à 9 h et de 12 h à 13 h 30

- Mercredi de 7 h 30 à 9 h, de 12 h à 13 h 30 et de 13 h 30 à 15 h

- Jeudi de 7 h 30 à 9 h et de 12 h à 13 h 30

- Vendredi de 7 h 30 à 9 h et de 12 h à 13 h 30

- Samedi de 14 h à 15 h 30, de 15 h 30 à 17 h, de 17 h à 18 h 30 et de 18 h 30 à 20 h

- Dimanche de 8 h 30 à 10 h, de 10 h à 11 h 30 et de 11 h 30 à 13 h

A noter que l'accès à la piscine peut être réduit le samedi en raison de compétitions de water-polo.

Le protocole mis en place reste le même, à savoir qu'il est obligatoire de réserver et de respecter les plages horaires définies. La présence sur place est fixée à 1 h 30 (baignade de 1 h maximum avec 15 minutes pour se changer en arrivant et 15 minutes pour se rhabiller).

Pour réserver: 04/330 87 32 .