Le parc de Boncelles, réaménagé, est accessible à la population.

Le 17 juin dernier, lors du conseil communal de Seraing, le PTB interrogeait la majorité sur l'état d'avancement du Master park sachant que les grandes vacances approchaient à grands pas... "Avoir un parc à proximité de son lieu d'habitation, tel que décrit dans le Master park, répond d'autant plus aux besoins en cette période que l'on pourrait qualifier de post confinement. Ce renforcement des attentes ne fait que s'ajouter à celles déjà exprimées par le passé par les personnes qui ne disposent pas de jardin, par exemple, ou qui n'ont jamais eu les moyens de partir en vacances ainsi que ceux qui ne prendront pas le risque cette année", avait souligné François Mattina, conseiller communal PTB.

L'échevine du Développement territorial, Déborah Géradon, avait répondu que le Master park poursuivait son développement. De fait, la ville de Seraing a annoncé ce lundi l'ouverture à la population du parc de Boncelles, qui a été réaménagé. Situé entre la rue de Fraigneux et la rue Solvay, et bordant le cheminement réservé aux cyclistes et aux piétons, ce parc de 4 000 m2 dispose dorénavant de diverses plantations, d'une placette avec barbecue, d’un espace de fitness, d’une aire de jeux pour enfants et d’un potager collectif. "Ce dernier est d’ailleurs mis librement à la disposition des citoyens. Les personnes qui le souhaitent sont donc invitées à se rendre sur le site et à venir planter gratuitement quelques légumes ou aromates pour cuisiner", souligne-t-on à la ville de Seraing.

Par ailleurs, un nouveau module de jeux a été installé dans le parc des Marais, dans le bas de Seraing (rue Ferrer).