Dimanche vers 13 h 45, Christian Kremer, un homme âgé de 72 ans, a quitté son appartement situé Rue du Paray à Seraing pour se rendre en visite dans la famille dans le centre de Liège. Mais il n'y est jamais arrivé et depuis, il ne s’est plus manifesté.

Sans nouvelle du septuagénaire, la police lance donc un appel à témoons. M. Kremer circule à bord d'une Toyota Yaris Verso de couleur gris/beige de l'année 2003, immatriculée 1-AKX008.

Christian mesure 1 m 60 et est de corpulence forte. Il a les cheveux blancs et dégarnis. Il a les yeux bleus et porte des lunettes. Il porte une barbe blanche de quelques jours.

Au moment de sa disparition, il portait un pantalon de sport foncé et une veste à carreau, muni d'une capuche.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant cette disparition inquiétante, la police vous invite à prendre contact avec elle, via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu