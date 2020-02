Il y a quelques jours, la Ville de Seraing a présenté le tant attendu projet Gastronomia qui sera développé au sein des anciennes halles industrielles Cockerill, au centre de la cité du Fer. Là où prend place, en été, le festival Use-In. S’il pourra toujours s’y dérouler cet été, sachant qu’il faut compter au moins un an pour faire aboutir les procédures en vue du lancement des travaux, l’événement devra déménager pour l’édition 2021. Ce qui n’est pas un problème si l’on se remémore la raison pour laquelle ce festival a été créé…

" L’idée, en mettant sur pied Use-In, était d’occuper les lieux, de leur donner vie, de donner un coup de projecteur sur ces lieux appelés à être transformés et ainsi permettre aux gens de les découvrir avant leur transformation ", souligne Renaud Chaput, coordinateur du festival Use-In.

Il a donc toujours été question d’occupations éphémères à travers une programmation d’événements culturels ou artistiques. La prochaine édition, et donc la dernière, s’y déroulera du 20 juin au 24 août. " Il y aura un ou deux événement(s) en mai en guise de pré-ouverture, notamment Marco Bailey. Pour le reste, la programmation se met en place dans le même esprit que l’an dernier, c’est-à-dire que la plupart des événements sont gratuits. On peut déjà dire que le Link Festival revient et qu’il y aura aussi un événement rock ."

Et en 2021 ? Dans cette idée d’occupation éphémère de lieux voués à être réhabilités, plusieurs sites sont envisagés du côté d’Ougrée, comme les Ateliers centraux ou l’ancienne mairie…