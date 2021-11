Saïd, 38 ans, une habitant de Saint-Josse, encourt une peine de quarante mois de prison devant la cour d’appel de Liège devant laquelle il doit répondre d’avoir commis une tentative d’enlèvement à Seraing le 29 mars 2017. Ce jour-là, trois jeunes filles âgées de 14, 15 et 16 ans revenaient de l’école lorsqu’elles ont été abordées par le conducteur d’une BMW grise.“Une copine habitait dans la rue dans laquelle on m’a reproché la tentative d’enlèvement”, a expliqué le prévenu devant la cour d’appel. “Je voulais voir ma copine. Elle m’avait dit qu’elle habitait à proximité du rond-point.”

Le véhicule du suspect a été filmé alors qu’il a fait environ cinq fois le tour de ce rond-point. “J’ai vu un groupe de personnes et j’ai demandé mon chemin. Ils étaient au moins 10, 15. Je n’ai pas fait attention si c’était des enfants.” Selon les adolescentes, Saïd s’est montré insistant. Le groupe de jeunes filles s’est disloqué lorsque deux de celles-ci, des soeurs, sont rentrées à leur domicile. La jeune fille restée seule a alors été confrontée au conducteur. "J’ai vu quelqu’un à l’arrêt de bus, j’ai baissé ma vitre”, a poursuivi Saïd. Il s’agissait d’une adolescente âgée de 14 ans. “Elle m’a dit que c’était près du rond-point. Je bloquais la circulation, les voitures klaxonnaient. Quand je suis arrivé à hauteur de la rue, elle était là et j’ai demandé le nom de la rue. Elle m’a dit laisse moi tranquille et elle est rentrée chez elle.”

La jeune fille a une toute autre version de la scène. En réalité, Saïd lui aurait demandé son âge et si elle allait à l’école à proximité des lieux où il se trouvait. Il aurait insisté pour avoir son numéro de téléphone. Il lui aurait également dit qu’elle était mignonne. Il aurait suivi ses mouvements au pas à bord de sa voiture. Il aurait avancé et reculé en même temps qu’elle jusqu’au moment où elle s’est réfugiée dans une ruelle en espérant être tranquille… mais au lieu de cela, l’homme a arrêté sa voiture et il est sorti en se dirigeant vers l’adolescente. “Il m’a attrapée par l’avant bras gauche”, a expliqué la jeune fille aux enquêteurs. “Il voulait que j’aille à l’école avec lui. Il m’a serré le bras et j’ai dû forcer pour partir. J’ai gardé des marques rouges pendant quelques temps.”

L’adolescente a eu très peur. Elle a couru jusque chez elle et a fait appel à son père. Ce dernier est sorti et a demandé à l’individu ce qu’il voulait. C’est alors que ce dernier a pris la fuite. Le papa a eu la présence d’esprit de noter le numéro de plaque de la voiture du suspect. “Cela ne s’est pas du tout passé comme cela", a indiqué Saïd devant la cour. Pour le parquet général, le prévenu s’est rendu coupable d’une tentative d’enlèvement. Pour l’avocat de la défense, l’homme aurait simplement “lourdement” dragué la jeune fille. “La jeune fille elle-même ne parle jamais d’une tentative d’enlèvement”, a plaidé l’avocat. Ce dernier a plaidé l’acquittement de son client pour absence d’éléments constitutifs. Il a également estimé que les faits sont prescrits. A titre subsidiaire, il a demandé à ce que son client puisse bénéficier de mesures probatoires. La cour rendra sa décision dans un mois.