Pus que jamais, vu le contexte sanitaire, il faut se montrer solidaires… Un principe que l’on défend, visiblement, chez Millésime Chocolat, rue Cockerill à Seraing, où un pop-up store (magasin éphémère) y sera établi durant les week-ends des 12-13 décembre et 19-20 décembre.



De 10 à 17 h, des artisans locaux auront ainsi l’occasion d’y mettre leurs produits en valeur. Douze artisans ayant une démarche en faveur du bio et/ou des circuits courts seront présents. Une occasion de se faire plaisir, ou faire plaisir autour de soi, tout en soutenant des acteurs locaux !



Ainsi, à côté du chocolat bien sûr, on y trouvera des confitures, des gins et bières, des jus de fruits, des vins, des tartinables, des pâtes… mais aussi des cosmétiques et savons.



“Plus que jamais, nous devons nous serrer les coudes et permettre à nos artisans et commerçants locaux de passer cette crise sanitaire qui nous frappe de plein fouet. Ce n’est qu’une goutte d’eau dans l’océan, on en est bien conscient, mais avec mon équipe, nous avons voulu transformer les ateliers de Millésime afin de créer une sorte de petit marché des artisans et soutenir nos partenaires et des commerçants qui partagent nos valeurs”, souligne Jean-Christophe Hubert, fondateur de Millésime Chocolat.



À noter que le pop-up store disposera d’un Bancontact.



Plus d’informations sur le site Internet www.millesime-chocolat.be.