Excellente nouvelle pour les jeunes de la région ! Après deux années d'absence à la suite de la pandémie de Coronavirus, le salon Jobs Etudiants de la Cité du Fer revient à l’Ecole Polytechnique de Seraing, le samedi 26 mars 2022.

La Mda « l’info des Jeunes », a décidé de relancer cette formule qui rencontre un véritable succès auprès du public visé en organisant la quatrième édition de cet événement sérésien important.

Pour rappel, ce salon a pour objectif de créer un lien direct entre les demandeurs d’emploi et les employeurs partenaires présents sur le site. Les premiers peuvent donc facilement postuler et trouver un travail tandis que les seconds peuvent plus facilement recruter de nouveaux employés. Un concept qui a clairement fait ses preuves ces dernières années et qui a déjà su rassembler de nombreux acteurs : entreprises, agences d’intérim et jeunes gens...

De nouveaux noms

Cette année encore, de nombreuses enseignes seront présentes. Du côté des nouveaux noms, on retrouvera notamment : TUI, SAS Compas Format (donne des formations d'animateur breveté), la Défense ou encore la Police fédérale.

Du coté des habitués, on retrouvera: Mc Donald, Delhaize (Boncelles et Seraing), MediaMarkt, la Ville de Seraing, le service des Sports de la Ville de Seraing, Interseniors, la FGTB Jeunes, la CSC.

En parallèle à ces nombreuses entreprises, les agences d’intérim seront également de la partie avec la présence de Team One et pour la première fois de Tempo Team et LEM.

Comme chaque année, un large panel d’emplois sera proposé par la majorité des entreprises et agences. Toutefois, certaines d’entre elles seront à la recherche de profils spécifiques ; à l’instar de l’intercommunale Interseniors, qui sera plus susceptible d’engager des futurs aides-soignant(e)s ou infirmier(e)s. Néanmoins, il est important de préciser que chaque personnalité est intéressante et prise en considération.

Tout le monde a donc une chance d’intéresser un employeur, quel qu’il soit.

Chaque futur participant est invité à se rendre sur le site de l’école sérésienne le jour J en possession de son CV ou à demander de l’aide préalable auprès de la Mda « l’info des Jeunes », dont le local se trouve au numéro 15 de la rue Brialmont à Seraing, pour le réaliser.

A noter qu'un espace dédié à la rédaction des CV sera aménagé à l'école Polytechnique de Seraing le 26 mars.