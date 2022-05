Les voyageurs ont fini par se battre après d’avoir dû patienter pendant vingt-quatre heures à Genève

Francesco et Mario, deux frères trentenaires ont comparu devant le tribunal correctionnel de Liège pour faire opposition à un jugement qui les a condamnés par défaut le 21 avril 2021 pour avoir commis des coups et blessures ayant entrainé une incapacité de travail de plus de quatre mois et avoir tiré avec une arme à feu à blanc à Seraing. Mario avait écopé de trente mois de prison tandis que son frère avait écopé de deux ans de prison ferme.