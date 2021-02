Seraing : une cour plus belle ! Liège Defgnée Jessica © D.R.

Dans le cadre du projet "Les Héros du Bricolage", l’école fondamentale Morchamps, à Seraing, a eu l’occasion d’embellir son cadre de vie. Ce projet vise en effet à aider les écoles à réaliser leurs projets de bricolage. Élèves, parents, enseignants et autres volontaires ont retroussé leurs manches afin de rendre la cour de l’école plus agréable. Grâce au matériel offert par Brico et BricoPlanit, ils ont repeint les murs couverts de graffitis, ont posé des tapis de gazon et installé des tables de pique-nique. Assurément un magnifique projet auquel petits et grands étaient fiers d’avoir pris part !