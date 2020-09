John Cockerill renforce sa position de leader dans l'hydrogène vert avec la vente de 25 MW d’électrolyseurs pour Taiwan

John Cockerill fournira à Air Liquide 25 MW d’électrolyseurs pour le marché taïwanais. Avec ce contrat, John Cockerill, acteur majeur de la production d'hydrogène par électrolyse de l'eau, renforce sa position parmi les leaders mondiaux de l'hydrogène vert et par ailleurs de la transition énergétique.

Cette commande s'est déroulée en deux étapes: 3 stacks de 5 mégawatts chacun en janvier et 2 stacks supplémentaires en juillet, portant la capacité totale à 25 mégawatts. Ces 5 électrolyseurs de grande taille seront installés sur 2 sites de production à Taïwan et serviront l’industrie des semi-conducteurs. Ils permettront la transformation de l'eau en hydrogène ultra-pur à un rythme de 5 000 Nm3 / heure.

L'électrolyse de l'eau permet la production d'hydrogène avec des matières premières provenant de combustibles fossiles. Étant donné que ces électrolyseurs seront en partie alimentés à partir d'énergie renouvelable, ils éviteront une émission annuelle estimée de 20 000 tonnes de dioxyde de carbone (CO2).

Raphaël Tilot, Responsable des Energies Renouvelables chez John Cockerill: "Avec une capacité totale de 34 mégawatts déjà vendue cette année, nous confirmons notre pôle position sur le marché de l'hydrogène vert, notamment dans le domaine des électrolyseurs de grande taille. Aujourd'hui nous proposons à nos clients une large gamme d'électrolyseurs d'une capacité allant jusqu'à 5 MW par unité. Notre ambition est clairement de répondre à la demande croissante de production à grande échelle d'hydrogène vert à des prix compétitifs. Dans un monde post-Covid-19 confronté à des défis d'une ampleur sans précédent, nous sommes convaincus que l'hydrogène vert, une énergie à zéro émission de carbone, doit prendre une plus grande part dans le mix énergétique mondial. En tant que leader dans ce domaine, nous sommes résolument déterminés à participer au Green Deal lancé par l’Union européenne".

Ce contrat taïwanais fait suite à une série de commandes dans des domaines aussi diversifiés que la production de méthanol, la production d'énergie décentralisée, la fabrication de silicium et la mobilité.

Leader mondial de la production de vapeur depuis plus de 50 ans avec des générateurs de vapeur à récupération de chaleur, John Cockerill Energy relève également les enjeux de la transition énergétique en concevant et en intégrant des systèmes d'énergies vertes et renouvelables: récepteurs thermo-solaires, solutions de stockage d'énergie, optimisation des réseaux électriques et production, stockage et distribution d'hydrogène vert.

Concernant l'hydrogène vert, John CockerilI Energy opère comme un fournisseur innovant de solutions performantes ciblant les marchés de la mobilité, de l'industrie et de l'énergie. John Cockerill Energy est un leader du marché de la production d'hydrogène de grande capacité par électrolyse de l'eau (de 5 à 1500 Nm3 / h).

L’ambition de John Cockerill Energy est de commercialiser des solutions innovantes qui répondent aux besoins de notre époque, avec un engagement spécifique pour la transition énergétique vers des systèmes plus verts, plus durables et plus flexibles.