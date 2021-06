Lundi soir, le Conseil communal a donné son accord quant à la création d’une réserve naturelle domaniale du Plateau des sources, situé dans le bois de la Vecquée.

Le DNF (Division Nature et Forets) va pouvoir, dès lors, introduire une demande officielle auprès de la Ministre de l’Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-Être animal, Céline Tellier.

Le Département de la Nature et des Forêts a constaté que la réserve scientifique, créée en 1965 et appartenant à la fois à la Ville de Seraing et à la Région wallonne, sur le plateau bordant la N63 au sein du bois de la Vecquée, n’était plus en phase avec la loi sur la conservation de la nature de 1973.

Après de nombreuses analyses pour assurer à ce site spécifique une protection optimale en faveur de la biodiversité, il propose de créer la Réserve naturelle domaniale du Plateau des Sources, une véritable première.

En effet, selon le DNF, ce projet sera unique en Wallonie dans une forêt péri-urbaine.

Au vu de ces divers rapports, le Conseil communal de la Ville de Seraing a donc décidé de répondre par la positive au Département de la Nature et des Forêts et de lui donner la possibilité d’introduire une demande officielle auprès de la Ministre de l’Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-Être animal, Céline Tellier.

Si elle est acceptée, le site continuerait à être ouvert aux citoyens, tandis que les sentiers existants seraient (re)balisés et que des panneaux didactiques seraient installés.