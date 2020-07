Pas moins de 172 sites identifiés comme étant problématiques...

Sur le territoire de la ville de Seraing, il n'est pas rare d'assister à ce genre de scène... Et ce, en divers endroits, dans le bas d'Ougrée comme à la Chatqueue ou au Bois de Mont à Jemeppe! Et malheureusement, les lieux sont à peine nettoyés qu'ils sont à nouveau souillés...Dernièrement encore, face à un énorme dépôt de sacs au pied de bulles à vêtements à la Chatqueue, la ville de Seraing rappelait une fois de plus que pas moins de 40 ouvriers, sur les 80 affectés au service de l'environnement, ramassent quotidiennement les déchets dans les rues, dont des dépôts sauvages. Cet incivisme est non seulement de nature à salir l'image de la ville mais coûte également cher!

Aussi, ce lundi soir, le conseil communal de Seraing a approuvé le lancement d'un marché public en vue d'acquérir des caméras fixes temporaires. A l'instar d'autres communes, comme Ans où les résultats sont probants, ces caméras seront donc installées à divers endroits problématiques afin de lutter contre les dépôts clandestins. Et des endroits sensibles, il y en a un paquet, manifestement, puisque ce ne sont pas moins de 172 sites qui ont été identifiés!

Afin de dissuader de commettre de tels actes et d'identifier les individus qui continueraient à abandonner leurs déchets sur la voie publique, le matériel voyagera d'un endroit à l'autre. "En complément, un second marché sera prochainement lancé pour la location d’un deuxième type de caméra et ce, afin d’augmenter le nombre de zones surveillées du territoire. Deux actions concrètes dont le montant total s’élève à 110 000 €", précise-t-on à la ville de Seraing.

Et d'ajouter que la collaboration avec la police locale a été renforcée, à travers la création d'une section environnement dénommée Green Team, en vue d'interpeller les auteurs de tels actes inciviques. Pour rappel, ce type d'infraction est passible d'une sanction administrative d'un montant de 350 €!

"Diverses opérations sont également conduites par la police locale de Seraing/Neupré afin de surveiller le comportement des citoyens inciviques, de les appréhender et de les réprimander", insiste-t-on à la ville de Seraing.