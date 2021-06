Alors que certaines villes et communes ont levé récemment l'obligation du port du masque en extérieur, comme Verviers, le conseiller communal Fabian Culot (MR) a souhaité savoir si la ville de Seraing pourrait emboîter le pas. Ce sera bel et bien le cas, comme l'a précisé lundi soir Francis Bekaert, le bourgmestre de Seraing, lors du conseil communal.

"Le gouverneur a abrogé l'arrêté qu'il a pris par rapport au port du masque en extérieur et j'ai abrogé l'arrêté que j'ai pris en date du 7 août de l'année dernière, avec effet le 8 août, concernant l'obligation du port du masque en extérieur", a indiqué le bourgmestre de Seraing.

Il a ajouté être entré en contact à ce sujet avec les bourgmestres de communes voisines. "La tendance semble aller vers la même position, qui sera sans doute ratifiée vendredi lors de la conférence des 24 bourgmestres de l'arrondissement de Liège", a-t-il dit.

Et d'annoncer que l'arrêté levant l'obligation du port du masque en extérieur sera signé ce mardi matin et qu'il prendra effet immédiatement. Dès ce mardi, donc, il ne devrait plus être obligatoire de porter un masque en extérieur, dans l'espace public.