Vers un règlement interdisant leur usage en soirée et la nuit.

Ces derniers temps, on a vu circuler sur les réseaux sociaux des messages insistant sur le danger que représentent les robots-tondeuses pour les hérissons. En effet, il s'agit d'une espèce qui ne cesse de régresser en Belgique et plus largement en Europe!

La ville de Seraing a ainsi diffusé des messages visant à conscientiser la population en l'encourageant à adopter certains comportements visant à sauvegarder les hérissons. L'usage des robots-tondeuses, en journée plutôt que la nuit, était particulièrement visé.

"Le hérisson est un animal nocturne qui dort la journée dans les broussailles et les tas de bois de compost que l’on trouve notamment dans les jardins. Ce sont des lieux de repos propices aux activités de jardinage qui leur causent régulièrement des blessures profondes (au niveau du museau, de la tête et des pattes avant), voire mortelles", insiste Julie Geldof, échevine en charge du bien-être animal à Seraing.

Aussi, afin de préserver cette espèce qui en a grandement besoin, le collège communal de Seraing souhaite modifier le règlement communal général de police afin d'inclure des dispositions sur l'utilisation des robots-tondeuses. La proposition qui sera formulée au conseil communal, pour approbation, consiste à interdire leur usage de 18 h à 9 h, tout au long de l'année. Le règlement sera présenté au conseil communal en ce mois de juin.

A Liège, également, on souhaite instaurer un règlement en ce sens afin de protéger les hérissons "de ces robots silencieux qui ne détectent pas les si petits animaux".