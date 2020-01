C'est en front commun que la quarantaine de travailleurs du centre d'insertion socio-professionnelle Jefar ont entamé une grève ce jeudi matin. Quai Mativa, depuis le lever du jour, ils manifestent leur colère pour soutenir un de leur collègue... "qui n'est pas le premier", précise Nectaria Saroglou, permanente Setca.

"Depuis une quinzaine d'années, il y a eu dans cette ASBL un turn-over de 100%", explique la permanente, "les travailleurs en ont ras le bol du fonctionnement managérial de la direction". Dans le cas présent, un travailleur aurait donc été licencié, "alors qu'il n'y a aucun motif valable, cela s'est fait du jour au lendemain". Les syndicats réclament donc une réintégration immédiate de leur collègue ainsi qu'un dialogue plus social et plus équilibré avec la direction. "Nous voulons de l'écoute et un contact humain". "Par ce débrayage, ils réclament la réintégration d'un collègue licencié lundi et exigent un meilleur management", poursuit Nadine Vansteeger, secrétaire permanente CNE.

Les syndicats devraient rencontrer cette direction dans le courant de la journée mais annoncent déjà que la grève pourrait se prolonger ce vendredi, en cas d'impasse.