Sur proposition de l'échevine liégeoise du Commerce, Élisabeth Fraipont, le Collège de la Ville de Liège a décidé de soutenir l'opération "Shopping du Cœur", en faveur des commerçants des 10 villes les plus impactées par les inondations

de juillet dernier. Cette action est initiée par l’équipe ProCommerce du SNI et est soutenue par la Région Wallonne.

L’idée de cette opération est simple, elle vise à inciter les consommateurs, clients et non clients, à découvrir les commerçants parcipants et à visiter leurs outils virtuels.

Comme le précise l'échevinat du Commerce, "il s'agit d'un grand concours qui se déroulera en ligne du 22 au 26 juin 2022. Les participants seront invités à retrouver les logos "cachés" sur les pages Facebook des commerçants participants, qui seront référencés sur la plate-forme www.shoppingducoeur.be . Des bons d’achats locaux à dépenser chez les commerçants participants sont à gagner".

Les commerçants sont invités à s'inscrire pour participer à l'action avant le 20 juin. Ils recevront ultérieurement des visuels pour les réseaux sociaux à diffuser durant la période de l’action.