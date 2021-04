Entre avril et juillet 2021, Solidarité Culture Liège investira l’espace public pour y proposer un cycle de débats (dans le respect des mesures sanitaires en vigueur).

À l’extérieur, sur la place publique, Solidarité Culture Liège souhaite créer une Agora pour penser des propositions concrètes en lien avec la crise Covid, penser les crises futures, mais aussi redonner espoir dans un avenir où nous ne serions plus des variables d’ajustement, mais bien les moteurs d’un possible changement de société.

La première action aura donc lieu le 22 avril de 18h à 20h, place du Marché (en face de l’Hôtel de ville) et rassemblera 12 intervenants (dont 3 citoyens tirés au sort) aux profils variés qui partageront leurs réalités et propositions pour sortir de la crise.

"Le manque de discernement des décideurs, le changement incessant des mesures, ne peuvent plus durer. Il en va de même pour le manque de considération auquel sont soumis les acteurs des secteurs culturel, de la jeunesse, de l’évènementiel, de l’Horeca, de la santé, du sport, de la justice, des associations de lutte contre la précarité et plus généralement de l’ensemble de la population. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans un état d’urgence et il est grand temps que les gouvernants acceptent qu’ils ne peuvent pas être seuls maîtres à bord. Nous considérons que la situation actuelle/les mesures actuelles constituent une atteinte à nos droits fondamentaux, et nous demandons à ce que nos voix soient enfin entendues afin de construire une politique mesurée/proportionnée, tenant compte des réalités propres à chaque secteur. Il ne s’agit plus de gérer une crise soudaine, mais bien de penser/construire un autre avenir/l'avenir", relate-on chez Solidarité Culture Liège.