Inondations Ils doivent quitter la Caserne Fonck, l’aide de la ville sollicitée par le PTB.

Depuis les premiers jours qui ont suivi les inondations, les manifestations de soutien se sont multipliées à Liège… celles-ci émanant tantôt des autorités locales, tantôt du privé, de bénévoles.

Dans le quartier d’Outremeuse, épargné de justesse, le collectif Solidarité Inondations Liège et environs s’est très vite installé à la Caserne Fonck, libre de toute occupation à la mi-juillet. Ici, un centre d’aide s’est donc constitué, mobilisant des dizaines de bénévoles. En récoltant des dons, des biens matériels et d’autres besoins urgents, ces bénévoles ont déjà pu aider des centaines de sinistrés. Nourriture, mobilier, vêtements… tout est ici récolté, trié et redistribué. Mais aujourd’hui, en raison des activités qui redémarrent à la Caserne, ce collectif Solidarité Inondations Liège et environs se retrouve sans local… et doit plier bagage en emportant tout ce qui a déjà été entreposé.