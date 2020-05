Depuis dimanche, sur les réseaux sociaux, ils sont nombreux à publier une photo d’eux tenant une assiette comportant l’inscription SOS #assiettevide. Cette campagne de soutien au secteur Horeca et à ses partenaires émane du Collectif Wallonie Horeca, lancé à Liège, qui comptait lundi plus de 2 700 membres ! Pour appuyer leur message, certains d’entre eux étaient présents lundi, entre 11 h et 13 h, sur la place Saint-Lambert à Liège. A l’aide de 600 assiettes blanches vides, ils ont composé un SOS géant visant à exprimer leur désarroi face aux mesures de confinement instaurées en mars dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus. Alors que le Conseil National de Sécurité a entamé un plan de déconfinement, le secteur Horeca se sent oublié.

"Nous ne savons rien, on ne peut faire que des suppositions sur base des mesures appliquées dans les pays voisins", déplore Jonathan Servais, pour le Collectif Wallonie Horeca. "Si nous sommes appelés à rouvrir dès le 8 juin, à la suite du Conseil National de Sécurité le 3 juin, nous devons connaître aujourd’hui les mesures de réouverture afin de nous laisser le temps de nous organiser, non seulement sur le plan sanitaire mais aussi vis-à-vis de nos fournisseurs qui, du jour au lendemain, ne pourront fournir tout le monde en même temps".

En clair, en vue du prochain Conseil national de sécurité, le collectif souhaite être un relais afin que l’on entende le secteur et ses revendications.

La débrouille

Certains professionnels sont à l’arrêt depuis le début du confinement tandis que d’autres se sont adaptés, souvent seuls ou en couple vu que leurs employés ont été mis en chômage temporaire… "On survit comme on l’a toujours fait, en travaillant, mais là, il faut travailler d’autant plus. Nous avons mis en place un service de livraison puis, par la suite, nous avons rouvert le comptoir à l’emporter mais nous ne sommes que deux…", souligne le glacier Franchi. "Le travail que nous fournissons actuellement ne sert qu’à payer les frais fixes. S’il faut travailler pour ne rien gagner, ok, mais nous devons être soutenus".

Le collectif estime, en effet, que la réouverture devra s’accompagner d’un plan de relance économique. Il demande notamment que les aides octroyées (droit passerelle et chômage temporaire) soient maintenues après la réouverture afin d’assurer la relance. "Ce que nous faisons à emporter le week-end ne nous permet que de payer quelques factures mais il faut bien continuer pour éviter de creuser davantage le trou", confie la restauratrice Valérie Miglione.