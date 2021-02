"SOS jeunes en détresse !" Les Centres de Jeunes (CJ) - qui regroupent les Maisons de Jeunes, les Centres de Rencontres et d’Hébergement et les Centres d’Information des Jeunes - lancent un cri d’alarme concernant la détresse dans laquelle se trouvent les jeunes. En effet, isolement social, décrochage scolaire, voire décramponnage, anxiété, oppression familiale et états dépressifs sont des situations dramatiques dans lesquelles les jeunes se trouvent depuis le début de la crise sanitaire, il y a bientôt un an, "et qui s’aggravent au fur et à mesure que le temps passe", expliquent les CJ.



Face à cette situation alarmante dénoncée depuis de nombreux mois par les acteurs de terrain, "la majorité des responsables politiques interpellés de toutes parts restent silencieux, trop silencieux !" Aujourd’hui, les Centres de Jeunes désirent pouvoir agir grâce aux compétences des équipes d’animation "afin de permettre aux jeunes d’être hors de chez eux mais dans des espaces où ils peuvent être accompagnés, recréer des liens, se poser, être écoutés, partager, prendre des initiatives citoyennes, envisager des perspectives, se projeter dans cette société post - Covid-19. Les jeunes sont essentiels ! Les Centre de jeunes sont essentiels ! Nous plaidons donc pour la possibilité de travailler, d’être présents aux côtés des jeunes et ce, tout en respectant les mesures sanitaires évidemment, car il faut au plus vite réinvestir dans le lien qui est particulièrement protecteur pour les jeunes, leur bien - être et leur construction identitaire", plaident les CJ dans un communiqué commun.



Rappelons que les Centres de Jeunes ont pour mission de favoriser le développement d'une citoyenneté critique, active, responsable et solidaire, principalement chez les jeunes de 12 à 26 ans, par une prise de conscience et une connaissance des réalités de la société, des attitudes de responsabilité et de participation à la vie sociale, économique, culturelle et politique ainsi que la mise en œuvre et la valorisation de pratiques socioculturelles et artistiques.



C’est pourquoi, ce 24 février sera une journée d’actions diversifiées mises en place par les Centres de Jeunes sur tout le territoire francophone. Une manière de conscientiser la classe politique sur le caractère urgent de la situation "et de porter les paroles des jeunes !"



L’ensemble de ces actions se retrouve sur le site : https://fr.padlet.com/secteur_centres_de_jeunes/sosjeunes



Dans le respect des règles sanitaires, il s’agira d’une mobilisation dans l’espace public et sur les réseaux sociaux.



"Nous allons relayer les paroles des jeunes. Parce qu’il est grand temps de permettre aux jeunes de reprendre le chemin de leurs vies dans le respect de tout un chacun !", conclut Marie Colpin, coordinatrice de la Maison des Jeunes de Saint-Georges qui divulguera des capsules vidéo des Jeunes au nom du Collectif MJ Huy Waremme et des portraits photos des jeunes.