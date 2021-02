Véronique, 47 ans et Michel 56 ans, ont écopé de 8 et 6 mois de prison avec sursis, 4 000 euros d’amende et cinq ans d’interdiction de commercialité après avoir détourné des marchés d’une entreprise dont l’administrateur était malade. Les prévenus devaient répondre de faux, de préventions d’abus de biens sociaux d’escroquerie.

Véronique était employée dans une société qui réalisait des plafonds. Mais l’administrateur a été souffrant pendant un certain temps. Lorsqu’il est revenu aux affaires, il s’est rendu compte que sa société s’était fait prendre des contrats par une société qui avait sous-traité avec la sienne ! Dès janvier 2017, la société de Michel a travaillé en qualité de sous-traitant pour l’entreprise de plafonds dans laquelle Véronique travaillait. Entre février et mai 2018, ils ont détourné la clientèle au profit de la société sous-traitante. Ils ont notamment remporté de cette manière le chantier de la bibliothèque de Marche d’une valeur de 20 960,16 euros. Ils ont également acheté du matériel d’une valeur totale de 514,03 euros pour ce chantier au nom de l’entreprise qu’ils flouaient.

Le 22 mai 2018, le gérant de l’entreprise de plafonds a déposé une plainte avec constitution de partie civile dans les mains d’un juge d’instruction. Un témoin a déclaré que Véronique s’était présentée comme la gérante de la société de plafonds et qu’elle avait ordonné d’expliquer aux clients potentiels que les sociétés avaient fusionné. Véronique et Michel ont également tenté de décrédibiliser le travail de l’administrateur de la société de plafonds…

Le 29 octobre 2018, le tribunal de l’entreprise de Liège a prononcé la faillite de l’entreprise.