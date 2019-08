La police de Soumagne est intervenue ce lundi soir, vers 22h, à la suite d'une bagarre qui avait éclaté devant la friterie Le Chalet, à Soumagne. Peu de temps avant, en effet, un homme et une femme, en couple, avaient consommé un repas à ladite friterie. Visiblement ivres, les deux tourtereaux ont commencé à se disputer. Et monsieur de partir sans madame. Et sans payer. Madame l'a suivi...





La moutarde est alors montée au nez du patron qui assistait à la scène. Ce dernier a décidé de rattraper le mauvais payeur, pour lui rappeler que la note était impayée.





Une note qui fut, au final, salée, puisqu'une bagarre a éclaté. Selon le gérant, c'est le client qui a frappé le premier. Mais selon le client, c'est le gérant qui l'a agressé.





Friture sur toute la ligne. À défaut d'avoir la frite, le fêtard aurait donc reçu plusieurs patates, sans même avoir besoin de faire monter la sauce. Face à ces versions contradictoires, la seule certitude est donc que les deux gaillards se sont frittés lundi soir et que la soirée s'est terminée sur une belle indigestion...