Nous l'évoquions ce vendredi après-midi... vers 15 h, à la veille du week-end, un différend a éclaté entre deux personnes originaires de Soumagne. Un des deux hommes, privé de liberté par la suite, s'est montré particulièrement agressif avec son voisin pour une raison indéterminée et avait même tenté d'écraser l'homme avec son véhicule... Prévenue, la police était rapidement intervenue pour calmer le gaillard. Ce qui n'avait toutefois pas eu l'effet escompté. En effet, à l'arrivée de la police, le violent n'a pas hésité à emboutir le combi de front. Fort heureusement, personne n'a été blessé. Ce samedi, on précisait au parquet de Liège que le dossier avait été placé à l'instruction avec demande de mandat d'arrêt. L'homme, qui n'a pas de casier judiciaire, avait toutefois fait l'objet de plusieurs plaintes, pour des faits de harcèlement et de coups. À chaque fois, celles-ci étaient émises dans le cadre d'un conflit de voisinage.