Daniel, 44 ans, un soumagnard, encourt deux peines pour un total de 2 ans et 4 mois de prison et 12 000 euros d’amende avec sursis probatoire devant le tribunal correctionnel de Liège devant lequel il doit répondre d’avoir détenu de la poudre potentiellement explosive et de l’héroïne. L’intéressé a éveillé de vives craintes dans le chef des autorités puisqu’il avait en plus notamment tenté de voler des radios d’ambulance et a été retrouvé en présence de radios de police…