C’est la société Google qui a dénoncé le partage d’images litigieuses à partir de son ordinateur

Rodolphe, 67 ans, de Soumagne, a écopé d’une peine de deux ans de prison ferme et d’une amende de 8 000 euros devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir téléchargé plus de 4 000 images d'actes pédophiles, quinze vidéos du même type et d'avoir partagé une cinquantaine d’images. C’est la société Google située aux USA qui a dénoncé aux autorités belges le partage d'une cinquantaine d’images d’actes pédophiles par une adresse IP située en Belgique.