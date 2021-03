Samedi, vers 20 h, un individu s'est rendu chez son ex-compagne avec laquelle il a deux enfants. La dame était justement sur le point de sortir la poubelle lorsqu'elle a été surprise de voir arriver son ex. On ne sait pour quelle raison, l'homme l'a repoussée à l'intérieur et a aussitôt refermé la porte à clé. Fort heureusement, les enfants étaient au lit car leur maman a apparemment vécu un véritable calvaire durant les deux heures qui ont suivi... Selon ses explications, son ex lui a fait subir plusieurs scènes de coups. Il lui a donné des coups de poing, l'a secouée, l'a traînée au sol... Prise de panique, la dame a même fait plusieurs crises de tétanie!

Puis, après lui avoir fait subir l'enfer durant deux heures, l'homme s'est endormi dans le divan, l'alcool ayant finalement eu raison de lui... N'ayant pas la clé en sa possession, la victime n'a manifestement eu d'autre solution que de s'échapper par le toit afin d'appeler à l'aide...

A leur arrivée au domicile de cette dame à Soumagne, les policiers ont employé la force pour entrer. L'homme se trouvait toujours endormi dans le divan... Il a été emmené au commissariat et privé de liberté par le magistrat de garde au parquet de Liège. Il a nié avoir été violent envers son ex. Or, selon le magistrat, les blessures constatées correspondent à la version des faits de la jeune femme. Elle avait notamment le visage en sang!

L'homme, âgé de 39 ans, a été mis dimanche à la disposition d'un juge d'instruction. Il était déjà connu pour des faits de violence.