Jimmy, 23 ans, a écopé, par défaut, de 8 mois de prison ferme pour avoir tabassé un automobiliste qui avait eu le malheur de klaxonner car Jimmy l’avait bloqué avec son véhicule. Jimmy a commis ces faits dans la soirée du 12 mars 2016, sur le parking d’une station-service longeant l’autoroute E42 à Soumagne.

Jérémy est sorti du shop de la station-service et a constaté que son véhicule était bloqué par la voiture de Jimmy qui s’était garée derrière son véhicule. Jérémy a donné un coup de klaxon pour avertir l’automobiliste que son véhicule gênait. Jimmy a insulté l’autre automobiliste avant de lui porter des coups de poing et de pied ! La victime s’est retrouvée au sol et Jimmy a continué à frapper.

Les lunettes de Jérémy ont été cassées. L’homme a aussi perdu une chaîne de cou en or. Lorsqu’il a redémarré, Jérémy a accroché le rétroviseur de la voiture qui gênait la sienne. Jérémy a subi une incapacité de travail de 2 jours.

Ce sont les bandes des caméras de vidéosurveillance de la station qui ont permis l’identification de Jimmy. Le suspect a été entendu par les services de police. Il a admis avoir eu une altercation avec Jérémy mais a prétendu qu’il n’avait porté qu’un seul coup de poing à Jérémy car celui-ci lui en aurait d’abord porté un premier. Il a déclaré qu’il avait été ensuite directement retenu par ses amis.

Sur les bandes de surveillance, les policiers ont toutefois constaté que Jimmy avait porté le premier coup et qu’il se tenait au-dessus de la victime couchée au sol et continuait à la frapper lorsqu’une personne l’a retenu.

En plus d’une peine de prison ferme, le tribunal lui a infligé une amende de 600 € et il devra verser plus de 6 200 € à la victime.