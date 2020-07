Dès ce vendredi mais uniquement sur réservation.

Alors que certaines piscines ont déjà rouvert leurs portes et d'autres non, c'est au tour de celle du domaine provincial de Wégimont d'être à nouveau accessible et ce, dès ce vendredi à 10 h. "Il ne s'agit pas pour autant d'un retour à la normale", prévient-on à la Province. "En effet, deux vagues de 150 personnes seront possibles selon l’horaire suivant: de 10 h à 13 h 15 et de 14 h 15 à 17 h 30". En outre, une présence de 1 200 personnes sur l'ensemble du site, qui comprend la plaine de jeux, le canotage, le mini-golf et les barbecues, sera d'application.

Il est donc nécessaire de réserver avant de décider de prendre la direction du domaine de Wégimont! Réservation qui doit se faire en ligne via le site https://www.provincedeliege.be/wegimont/.

Des mesures ont été prises afin de garantir la sécurité de toutes et de tous et le respect des précautions sanitaires en vigueur. Ainsi, outre un accès unique au niveau de l'entrée "haut" (76, chaussée de Wégimont) et une signalétique adaptée, les visiteurs seront invités à se désinfecter les mains avant de pénétrer sur le site. "De plus, du gel hydro-alcoolique sera mis à la disposition des visiteurs à des points stratégiques".

Et d'insister, au-delà des mesures prises par les équipes du domaine, sur la notion de responsabilité individuelle... Ce qui sous-entend que "toute personne prend les mesures nécessaires pour garantir le respect des règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre chaque personne".

Au niveau de la restauration, le processus a également été revu puisque l’achat de nourriture et de boissons peut se faire via une caisse unique avec délivrance d’un ticket.

Les barbecues ne peuvent être organisés que sur réservation, via la même procédure que pour la piscine, et l'activité de pêche est réservée aux membres de l'ASBL des pêcheurs de Wégimont. La pêche d'un jour reste donc inaccessible.