Le 19 juin 2020, le promoteur Wic2 déposait une demande de permis d’urbanisme pour la construction d’un immeuble de 47 appartements et trois maisons rue de la Clé à Soumagne. Un permis d’urbanisme qui implique l’élargissement de la voirie communale. Ce lundi soir, le conseil communal, suivant l’avis du collège, a refusé l’élargissement de celle-ci, et de ses aménagements annexes, et par conséquent le projet de construction de l’immeuble haut de quatre étages, destiné à accueillir des cellules commerciales au rez-de-chaussée.