Anthony, un Liégeois âgé de 58 ans, encourt 5 ans de prison pour avoir commis des viols sur deux jeunes filles handicapées mentales rencontrées sur Facebook dans le courant de l’année 2017.

"Je trouvais qu’elle avait un joli visage et je l’ai invitée sur Facebook", a déclaré le prévenu à propos d’une des victimes. Lors d’une discussion via webcam, il a aperçu l’amie de cette première jeune femme.

Les deux demoiselles vivaient dans une habitation protégée à Aywaille. "Je me suis rendu sur place et c’est la seconde jeune fille qui m’a accueilli. Elle m’a proposé d’aller dans sa chambre en attendant sa copine. Elle a sorti un préservatif et elle m’a demandé si je voulais faire cela. Quand j’étais dans sa chambre, elle ne m’apparaissait pas comme une personne handicapée. Elle était timide, un peu fragile, mais pas handicapée mentale".

Quelques jours plus tard, les deux jeunes filles se sont rendues chez le quinquagénaire. Ce dernier a dormi dans le même lit qu’elles. "Je trouvais cela surréaliste de me retrouver au lit avec deux jeunes femmes." Il a entretenu des relations sexuelles avec les deux jeunes filles. L’une d’elles a déclaré qu’elle n’était pas d’accord, mais qu’il avait insisté.

Me Corman a estimé qu’il existait un doute concernant le consentement et que des pressions familiales auraient pu être exercées. Il a plaidé l’acquittement, la suspension du prononcé ou le sursis.