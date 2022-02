Hamanou encourt une peine de cinq ans de prison ferme devant le tribunal correctionnel de Liège devant lequel il doit répondre d’attentat à la pudeur, de viol, mais aussi de se trouver en séjour illégal sur territoire belge.

Le suspect aurait sexuellement agressé sa voisine à deux reprises.

Cette dernière s’est exprimée devant la juge. "Il me suivait constamment pour me draguer", a expliqué la jeune femme. " Je lui ai dit une fois, deux fois gentiment que je n’étais pas intéressée."

L’homme se serait montré plus insistant. "Il m’a barré la route et je suis devenue plus agressive. Je lui ai expliqué que j’étais en couple avec une femme." Il aurait un peu diminué la pression. "Une année est passée et il a recommencé à dire bonjour de manière correcte."

Elle a été mise en confiance. "Nous avons parlé et je lui ai expliqué pourquoi je m’étais fâchée. Il a joué sur le fait qu’il est algérien comme moi. Il m’a juré sur le Coran qu’il ne me voulait pas de mal."

La jeune femme a bu plusieurs verres d’alcool. "J’ai bien insisté sur le fait que j’étais homosexuelle pas intéressée. J’avais bu et j’ai fumé un joint avec lui. Je me suis sentie très mal. Je voyais flou, j’ai vu une personne se faire aller sur moi."

La jeune femme s’est rendue au centre de prise en charge des victimes de violences sexuelles.

Une menteuse

La victime a déposé plainte mais craignait de se retrouver face à cet homme qui habitait à côté de chez elle.

Un mois plus tard, elle a été remise en présence de l’intéressé. "Il m’a suivie et j’ai essayé d’appeler la police, mais il y avait une surcharge téléphonique. J’avais peur de me prendre un coup de couteau. Il m’a dit qu’il allait chercher de l’alcool et quand j’ai voulu fermer la porte, les clés n’étaient plus dessus. Après avoir bu une première gorgée d’alcool, j’ai eu un trou noir. Je me suis réveillée à moitié nue."

Le suspect a démenti les faits. "C’est une menteuse", a déclaré l’homme qui a changé plusieurs fois de versions.

L’avocate de la défense a plaidé l’acquittement au bénéfice du doute.