Un Liégeois âgé de 65 ans encourt une peine d’un an de prison avec sursis probatoire pour avoir commis des attentats à la pudeur sur celle qui était sa belle-fille au moment des faits. Selon la victime, l’homme aurait, pendant près de cinq années, eu pour habitude de se masturber devant elle. “J’ai rencontré sa maman en 2003”, a indiqué le prévenu devant le tribunal.

Après deux années de relation avec sa maman, l’homme aurait commencé à regarder la jeune fille avec beaucoup d’insistance. Un regard qui mettait la fillette mal à l’aise. Il aurait alors commencé à se toucher les parties en la fixant. La fillette âgée de 14 ans au début des faits est plusieurs fois allée se réfugier chez la voisine en pleurant. Au départ, elle ne comprenait pas exactement ce que l’homme faisait, mais plus tard, elle a compris que l’intéressé se masturbait. Alors qu’elle était à peine âgée de 15 ans, elle est partie à l’internat.

Elle tentait de plus en plus de s’éloigner du milieu familial en ne revenant que les weekends et en allant le plus souvent possible dormir chez des amies. La jeune fille a bien tenté de se confier à sa maman. Mais cette dernière n’a pas compris la portée des explications de sa fille. En effet, l’enfant a expliqué que l’homme se touchait les parties sans préciser qu’il ne faisait pas que de les effleurer, mais bien qu’il se masturbait.

D’autres personnes qui sont venues au domicile familial ont remarqué que le suspect qui avait pour habitude d’être en training se touchait les parties intimes en regardant la jeune fille, mais aussi d’autres adolescentes qui venaient sur place. "Je ne comprends pas ce que l’on me reproche”, a indiqué le prévenu. “Je ne me suis pas rendu compte si je l’ai fait. J’ai peut-être fait cela machinalement. Je ne me suis peut-être pas rendu compte. Je ne me suis pas masturbé devant la jeune fille. Si je me suis caressé, c’est machinalement.” Des explications peu claires qui ont laissé le tribunal sur sa faim. La maman de la jeune fille a déclaré avoir eu une discussion avec le suspect et ce dernier aurait admis à demi-mot les faits. Il lui aurait confié : “Provocation, tu sais ce que ça veut dire ? On n’est pas de bois. Ça a duré deux trois ans et dernièrement encore.” L’homme a réfuté. “Je lui ai demandé si elle me croyait ou sa fille. Elle a peut-être confondu."

Le suspect a admis qu’il avait fait une remarque sur la manière de s’habiller de la fillette alors âgée de 14 ans. “Elle était en short et t-shirt. Je l’ai fait remarquer à sa mère…” Les faits se seraient produits jusqu’au départ de la jeune fille du domicile familial à ses 19 ans. Aujourd’hui, la jeune fille souffre de troubles de la nutrition, présente des envies suicidaires et se mutile. L’avocate de la partie civile a réclamé un dommage moral de 10 000 euros et de 720 euros de dommage de frais de psychologue. La défense a estimé que rien ne démontrait que les faits sont établis. Les avocats ont plaidé l’acquittement. La décision sera rendue en novembre.