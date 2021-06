Un Liégeois encourt une peine de deux ans de prison devant le tribunal correctionnel car il est soupçonné d’avoir porté des coups particulièrement violents à son épouse et ses enfants pendant plusieurs années. Les victimes ont décrit des scènes d’une violence inouïes avant de se raviser. L’épouse du suspect est ensuite retournée au commissariat pour retirer sa plainte.

Elle a demandé a pouvoir obtenir une attestation du retrait de sa plainte et a été jusqu’à photographier le commissariat pour prouver à son époux qu’elle était bien allée retirer sa plainte… Les autorités ont été plusieurs fois informées de faits de violence qui se déroulaient au sein de cette famille depuis plusieurs années. En effet, tant les voisins que l’épouse ont fait appel aux services de police tant l’homme se montrait irascible.

Selon les trois enfants du couple, au début leur père ne "faisait que porter de petites gifles." C’est dire à quel point la violence était devenue pratiquement banale dans le foyer. L’homme, non content de faire vivre sa famille dans la terreur, a commencé à mener une double vie. C’est à ce moment que les coups se sont encore aggravés. Chaque fois qu’il revenait de chez sa maitresse, il s’en prenait physiquement à son épouse. Il lui a notamment porté des coups de poing, de pied, de ceinture ou encore de tuyau d’arrosage…

Les enfants ont décrit une scène lors de laquelle l’intéressé maintenait la tête de son épouse sous la douche de la douche. La victime ne parvenait plus à respirer. Elle a fini par réussir à s’enfuir et est tombée dans l’escalier. Les enfants étaient également la cible de la violence du père, notamment lorsqu’ils tentaient d’intervenir pour protéger leur mère. Les enfants ont fini par filmer les scènes de violence pour les dénoncer. L’homme a fini par être arrêté. Un tuteur a été désigné pour représenter les intérêts des enfants devant le tribunal. "Je ne les ai frappés que deux fois, mais je ne l’ai pas fait exprès", a indiqué le détenu devant la juge. "J’ai amené ma femme à l’hôpital pour la soigner. Je regrette. Vous savez les femmes. J’étais énervé. Je n’ai frappé qu’une fois mon fils avec une ceinture. C’est ma femme qui me provoque, qui m’insulte. J’ai acheté des Playstation et des téléphones à mes enfants. J’ai demandé de pardonner." La défense a dénié le climat de pression ressenti par tous les intervenants et plaidé une peine de travail ou un sursis.