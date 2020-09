Installer un système de vidéosurveillance est l’un des axes du plan de propreté que souhaitent mettre en œuvre les autorités flémallloises au cours de cette législature…

Il s’agit, en effet, de lutter contre les dépôts clandestins qui, au-delà de ternir l’image de Flémalle, entraînent des coûts supplémentaires pour la commune… C’est ainsi que, lundi soir, le conseil communal a été amené à se prononcer sur l’acquisition de matériel de vidéosurveillance. Sur l’ensemble du territoire flémallois, une quarantaine de points noirs ont été identifiés. Il s’agit essentiellement de sites de bulles à verre/vêtements ou de lieux à l’abri des regards.

" On procède à l’acquisition d’une caméra mobile et on va équiper le territoire de boîtiers destinés à accueillir la caméra. C’est un outil assez perfectionné car muni d’un système infrarouge, d’un détecteur de mouvement et qui permet de sélectionner des séquences ", précise la bourgmestre de Flémalle. Au-delà de l’objectif de prévention, il s’agit clairement de sanctionner les auteurs de dépôts clandestins ! En fonction des résultats, d’autres caméras pourraient venir compléter le dispositif.