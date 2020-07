Si la mobilité douce doit être, à Liège, la grande gagnante de cette période particulière, les autorités liégeoises ont aussi profité du confinement pour travailler sur d’autres approches de l’espace public

Ainsi, à l’initiative de l’échevin des Travaux en charge des plaines de jeux, Roland Léonard, une vingtaine de sites ont été retenus à Liège, pour accueillir des espaces de loisirs durant tout l’été… une réaffectation de l’espace public mis à la disposition du grand public donc. Parcours ludiques, parcours santé et autres espaces fitness ont ainsi germé dans différents quartiers de Liège tout comme des terrains de pétanque ou des tables de ping-pong.

"À la fin de l’été, tous ces modules pourront être replacés sur les aires de jeux permanentes de la Ville et viendront ainsi enrichir encore l’offre d’activités", précisait l’échevin fin juin… Le budget global de ce programme avoisine les 100.000 euros.

Mobilité douce et aires de loisirs pour réinventer la ville donc… mais ce n’est pas tout.

Fonds permanent

Le secteur culturel, particulièrement varié et riche à Liège, a fortement souffert durant cette crise. C’est la raison pour laquelle les autorités communales, en association avec la Province de Liège, ont décidé de faire "Place aux artistes"… En juillet et en août, chaque samedi, des spectacles de rue sont organisés à Liège, la Ville et la Province assumant le financement… 200 cachets d’artistes sont prévus, pour 72 projets sélectionnés.

Et après ? Rien n’est encore officiellement décidé mais l’objectif serait bien de rendre ce soutien permanent nous confie-t-on. Par la création d’un fonds alimenté par la Ville précisément. "Grâce à ce financement, il pourrait y avoir une mise en valeur automatique du secteur artistique", précise-t-on au cabinet du bourgmestre, "notamment pour ces artistes qui n’ont pas un accès aux infrastructures culturelles classiques".