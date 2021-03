Stavelot La centième saison du circuit commence cette semaine.

Août 1921, il y a 100 ans, la première course se déroulait sur celui qu’on nomme le plus beau circuit du monde. "Il s’agissait d’une course de moto, comme un clin d’œil au retour de l’endurance moto sur la piste l’an prochain avec les 24H Spa Motos du championnat du monde FIM EWC", explique-t-on aujourd’hui au circuit de Spa-Francorchamps, où débutait donc cette semaine la centième saison d’un des plus célèbres circuits au monde. Un centenaire qui sera donc fêté dès cet été… avec des activités qui, on l’espère à Spa-Francorchamps, pourront être partagées par le plus grand nombre.

Ce mardi 16 mars marquait la fin de la trêve hivernale, ce qui signifie que les bolides ont repris la piste mais, restrictions sanitaires obligent, pas devant un public. Les activités ont en effet débuté à huis clos. "Outre les compétitions, les journées de roulage libre permettront aux pilotes de prendre la piste et de pratiquer leur sport favori individuellement".

Webcam-live et nouveau logo

L’objectif est toutefois clair : ouvrir dès que possible le circuit aux spectateurs.