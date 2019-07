Liège Un inconnu a allumé un feu et avait entouré le brasier de bonbonnes de gaz !

C’est un miracle si l’incendie qui a été bouté dimanche à l’aube dans un hangar situé à l’arrière du Racing Hôtel, situé au 1 de la route du Circuit, à Francorchamps, n’a blessé personne…

En toute fin de nuit un homme qui circulait à pied a vu de la fumée s’échapper d’un hangar situé à l’arrière de l’hôtel. Il a prévenu les secours. Là, il a éprouvé un peu de mal à convaincre les pompiers qui sont finalement, rapidement intervenus lorsqu’une dame leur a confirmé les informations fournies par l’appelant.

À leur arrivée, les Diables noirs ont éteint le brasier en deux temps trois mouvements. Ils se sont alors rendu compte qu’en drame venait d’être évité de justesse.

En effet, le feu était sans nul doute d’origine criminel. De plus, le pyromane ne voulait pas juste mettre le feu… Il avait la volonté de tout faire exploser. En fait, l’inconnu avait rassemblé des bois et des vêtements et avait entouré son brasier de cinq bonbonnes de gaz à moitié vides. Selon les spécialistes, le fait d’avoir des bonbonnes qui ne sont pas remplies augmente leur capacité d’explosion.

C’est donc un miracle s’il n’y a pas eu de blessé. Certes, l’hôtel est actuellement fermé et pratiquement à l’abandon, mais plusieurs personnes dormaient dans des voitures stationnées dans la rue, à proximité du circuit de Spa-Francorchamps. C’est là que se déroulaient, ce week-end, les 24 heures.

Le magistrat de garde au parquet a été averti et a envoyé sur place un expert en incendie et des spécialistes de la police scientifique.

La police a évidemment a débuté son enquête. À charge pour elle d’établir qui a tenté de détruire l’infrastructure hôtelière et pourquoi…