Les autorités liégeoises l’avaient promis… durant tout l’été, les rues de la Cité ardente devaient être animées de la plus belle des manières, grâce à des spectacles de rue dignes de ceux qu’on peut observer dans les grandes métropoles touristiques. Objectif : donner vie au centre-ville mais aussi aider le secteur culturel et, par conséquent, le commerce local, en cette sortie de crise.

Ce mardi, c’est en association avec la Province de Liège que la Ville a donc annoncé faire "Place aux artistes"… Outre le fait de fédérer différents acteurs culturels liégeois tout en assurant aux artistes et techniciens un contrat de travail, cette opération permettra au grand public d’accéder à différentes formes d’art se réjouit-on à Liège. Et in fine, on l’espère à Liège, cela attirera les foules en ville.

À quoi s’attendre ? Les disciplines concernées sont notamment la musique, l’enfance et la jeunesse, le théâtre, la danse, le nouveau cirque, la littérature et les arts plastiques. Les artistes participants recevront un cachet de 350 euros brut par personne. Un maximum de 5 personnes sera accepté par projet. Au total, 200 cachets d’artistes sont prévus, pour 72 projets sélectionnés.

Ouvert depuis quelques jours, l’appel à candidatures a déjà suscité plus de 210 projets mais l’inscription est encore ouverte (en ligne) jusqu’au 26 juin 2020 à minuit au plus tard. Le formulaire et les critères d’éligibilité des projets artistiques sont repris sur le site Internet de la Ville de Liège.

On précise que les activités seront organisées en extérieur, accessibles à tous gratuitement et qu’elles respecteront bien sûr les règles sanitaires en vigueur au moment des représentations.

Après l’Horeca, ce sont donc les artistes qui sont invités à se réapproprier l’espace public, en disposant d’une "scène" inédite et cosmopolite… la ville ! Pour éviter le chaos, les prestations seront proposées chaque samedi du 4 juillet au 29 août entre 12h et 18h sur plusieurs places liégeoises.