Mardi, le ministre wallon des Infrastructures sportives Jean-Luc Crucke (MR) rencontrait les élus de la circonscription de Liège, afin de leur présenter la réforme du mécanisme de subventionnement des infrastructures sportives en Région wallonne. L’occasion également de procéder à un échange direct avec les élus de la région de Liège.

Actuellement, 225 dossiers sont en cours d’analyse au sein de l’administration et 90 sont en attente d’un subventionnement. L’objectif de cette réforme est donc de rendre plus efficace le système d’octroi des subventions sportives, ce qui passera notamment par des critères plus stricts à remplir, comme le respect des valeurs éthiques, l’accessibilité aux personnes de tous les genres, aux PMR, ou encore intégrer une dimension d’écoresponsabilité.

En rencontrant les élus liégeois, le ministre avait pour objectif d’échanger sur la façon dont ce décret doit évoluer. Il en a profité pour insister sur l’importance de la supracommunalité. Un mécanisme, qui voudrait que plusieurs communes s’unissent autour d’une seule infrastructure sportive, afin de garantir aux citoyens un accès aux activités sportives, d’assurer le plein-emploi de ces infrastructures, ou encore de créer des lieux de vie.

Les différents élus de la circonscription de Liège ont manifesté leurs inquiétudes quant aux infrastructures préexistantes au décret. Ils ont à de nombreuses reprises énoncé la situation des piscines.

De nombreux bassins à proximité de Liège, sont vétustes et doivent faire l’objet de travaux, qui représentent un coût considérable. Conscients de la situation économique de nombreuses communes, certains élus ont ici déjà indiqué qu’ils imaginaient mal les bourgmestres des communes voisines les aider pour ces coûts alors que, même sans cette aide, ils peuvent profiter de l’infrastructure.

Certains élus attendent beaucoup de cette réforme

Du côté de Beyne-Heusay, on en attend beaucoup de cette réforme du mécanisme de subventionnement des infrastructures sportives. Le bourgmestre Didier Henrottin, en charge entre autdes Travaux, de l’Urbanisme et de l’Aménagement du territoire, s’explique "sur notre commune, nous sommes actuellement sur un gros dossier, il s’agit de la rénovation du hall omnisports, afin de diminuer considérablement sa consommation énergétique. Des bureaux d’études se penchent dessus, mais les travaux représenteront sans doute un budget de 2 millions d’euros. Sans aides extérieures, il est impossible pour la commune d’assumer seule ce coût. Cette réforme va permettre de rendre plus objective la distribution des subventions et je pense qu’il s’agit d’une bonne chose".