L’Echevinat du commerce de l’Administration communale de Sprimont propose une nouvelle édition du rallye insolite « Intrus en vitrine » avec la participation des commerces sprimontois.

Jusqu’au 30 novembre, menez l’enquête et allez à la recherche des objets insolites… En effet, chaque commerce participant a caché dans sa vitrine un objet intrus qui ne correspond pas à son secteur d’activités.

« A l’heure où le public ne jure que par internet, la dynamisation des commerces et de l'économie locale est un véritable enjeu pour notre commune et tout particulièrement dans ce contexte Covid », précise Angélique Vangossum, échevine du Commerce. « L’objectif de ce concours est clair : il s’agit, sur un mode ludique, de faire (re)découvrir les commerces locaux aux Sprimontois et visiteurs d’autres communes. 23 Commerces participent à cette action et regorgent d'imagination, une initiative positive qui permet de favoriser les achats locaux. »



Au final, 3 gagnants seront sélectionnés et gagneront chacun 100 euros de chèques commerces et des places pour le Foyer culturel de Sprimont. Que ce soit en solo, en famille, entre amis, n’hésitez pas à découvrir les commerçants. Magali Gillet, chargée du projet pour le service des acteurs économiques de la commune, explique : « À l'heure où les enjeux climatiques sont tellement importants, cette action invite le citoyen à aller à la rencontre des commerces de proximité. Plusieurs secteurs sont représentés et nous espérons que chaque participant pourra ainsi prendre conscience du vaste choix existant à seulement quelques kilomètres de chez lui. »

Comment participer ?

Complétez le bulletin de participation (des bulletins sont à disposition à l’administration communale, auprès de chaque commerce participant et sur www.sprimont.be).

Et renvoyez votre bulletin avant le 30 novembre 16h :

par email à magali.gillet@sprimont.be

dans l’urne disposée à cet effet au bureau d’accueil de l’administration.

par courrier postal à l’attention de Magali Gillet, rue du Centre 1, 4140 Sprimont.

Le tirage au sort sera effectué le vendredi 3 décembre. Chaque bulletin doit comporter au moins 15 bonnes réponses pour être validé. Un seul bulletin par participant.