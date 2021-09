La commune de Sprimont, bien que peu citée, a aussi subi des inondations dans ses villages de Rivage et Chanxhe.

Lundi, la commune a lancé un appel auprès de sa population afin de faire un inventaire des gros dégâts. Elle souhaite en effet réaliser "un recensement des problématiques ayant entraîné des dégâts, publics ou privés, lors des fortes pluies du mois de juillet". L’objectif de cet inventaire "est d’identifier les zones touchées par les inondations, les chantoirs ou les eaux de ruissellement afin d’apporter des solutions techniques pour éviter que de telles situations ne se reproduisent".

Si la commune n’a pour l’heure reçu que quelques retours, des habitants signalent le début de la rue de Rouvreux, rue des Vignoulles, rue Gros Confinsou ou rue de Presseux où un riverain signale lors de pluies des dévalements de pierres, écoulement de boues depuis le haut la rue haute Lillé, "qui arrive dans mon jardin", avec vidéos et photos à l’appui.

"Ces photos, vidéos et témoignages aident à mieux comprendre ce que l’habitant vit, et identifier le problème", explique Maxime Scholtes, responsable du service des Travaux, "en vue d’engager une réflexion pour de futurs aménagements, réalisables budgétairement", tels que la création de talus, de digues, ou d’un bassin d’orage (comme celui réalisé il y a une dizaine d’années à Picopré qui a permis de limiter l’impact des dernières fortes pluies), la plantation de haies ou d’arbres, ou encore "consolider une berge ou curer le fond d’un cours d’eau"… Un bassin d’orage est d’ailleurs envisagé rue de Vicinal, entre la rue du Doyard et la rue de Liège afin de protéger le village de Stinval.

Attention, insiste le responsable, il s’agit ici d’empêcher des dégâts suite aux ruissellements, "car empêcher une crue est presque impossible…"

Enfin, ce recensement va aussi aider la commune à constituer son dossier au Fonds des calamités. Mais avant de réaliser ces aménagements, l’heure est "à la réparation et la remise en état".

Vous avez constaté des dégâts inhabituels lors des fortes pluies ? Faites-en part à service.travaux@sprimont.be.