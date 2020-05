La commune a décidé de mettre à disposition un local permettant d'étudier dans le calme.

Depuis la mi-mars, l'année académique des étudiants est fortement perturbée: cours à distance, travaux individuels... Il a fallu un certain temps d'adaptation. Que l'on soit étudiant ou travailleur, bosser depuis son domicile est loin d'être toujours évident. Voisins bruyants, travaux, enfants, environnement non-adapté, etc. peuvent souvent être des éléments perturbateurs. Sans compter sur le fait qu'il faut être un minimum équipé au niveau informatique.

En ce moment, les étudiants du supérieur sont en plein blocus. Pour d'autres, la session d'examens a déjà commencé. Afin d'aider ceux de sa commune, Sprimont a décidé de lancer l'opération "solidaire aux étudiants du supérieur". Concrètement, la commune va mettre à disposition la salle du Hall Omnisports, située rue Joseph Potier. "Bien entendu, tout sera mis en œuvre (espace suffisant réservé à chacun et chacune, nettoyage des tables, gel hydroalcoolique…) pour permettre de travailler dans les meilleures conditions sanitaires possibles", indique la commune.



Le lieu sera accessible 2 jours par semaine: le mercredi et le vendredi, dès le 3 juin, de 8h à 16h. La réservation est obligatoire le jour qui précède la visite, avant 15h.



Un accès wifi sera également disponible et le port du masque est vivement recommandé.