Un témoin s’est manifesté et fait une déposition qui pourrait concerner les faits litigieux et singulièrement ceux concernant la prévention A2

La cour d’appel de Liège a décidé de rouvrir les débats dans le dossier à charge de Jean-Charles Luperto, 46 ans, à la suite d’un nouveau rebondissement ! En effet, un nouveau témoin s’est manifesté auprès des enquêteurs "une déposition qui pourrait concerner les faits litigieux et singulièrement ceux concernant la prévention A2", indique la cour. Cette prévention concerne le mineur d'âge. "La réouverture des débats sera ordonnée au 8 septembre prochain afin de permettre à l’ensemble des parties de s’expliquer quant à ce nouvel élément" termine la cour.

Jean-Charles Luperto est soupçonné de faits d’outrages aux moeurs commis dans le courant du printemps et de l’été 2014 à la station-service de Spy. Le parquet général avait requis entre 6 et 8 mois de prison avec sursis à son encontre en estimant les faits établis. Certains faits auraient été commis en présence d’un mineur d’âge, un petit garçon âgé de 9 ans et demi au moment des faits. Un enfant jugé crédible par un expert psychologue.

A la suite de la découverte de ce nouveau témoin, le parquet général a demandé une réouverture des débats au 8 septembre prochain.