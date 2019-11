Des supporters allemands ont voulu braver l'innterdiction de stade

Interdits de déplacement par l’UEFA, les supporters de Francfort n’étaient pas nécessairement les bienvenus en région liégeoise.

Ainsi, craignant les incidents avec des supporters allemands qui n’avaient pas de place pour voir le match, le bourgmestre de Liège Willy Demeyer avait pris un arrêté de police interdisant la présence sur le territoire communal des supporters allemands démunis de ticket.

Malgré cela, quelques fans de l’équipe de Francfort ont fait le déplacement vers Liège.

Du coup, la police locale qui avait paré à toute éventualité a interpellé plusieurs supporters. Ainsi 19 d’entre eux ont été arrêtés administrativement : seize dans le centre-ville et trois aux abords du stade de Sclessin. Ces arrestations se sont déroulées sans incident. les supporters seront remis en liberté la fin du match et priés de rentrer chez eux dans les plus brefs délais.