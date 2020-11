Les projets de Ville de Liège, dont le plus récent, Liège 2025, a mis en lumière le besoin pour les citoyens de pouvoir disposer de parkings sécurisés et couverts pour les vélos en centre-ville et dans les différents quartiers.

C’est la raison pour laquelle la Ville de Liège, en partenariat avec Pro Vélo, va lancer dès ce lundi, à partir de 9 h, la possibilité aux riverains de louer un stationnement sécurisé dans un box vélo pour 75 euros par an moyennant une caution de 25 euros pour la carte d’accès.

Un box vélo est un espace fermé et fixé au sol sur l’espace public disposant d’une serrure sécurisée permettant le stationnement de quatre à cinq vélos. Ceux-ci sont eux-mêmes sécurisés par un cadenas personnel sur le râtelier vélo attribué à chacun. L’ouverture de la serrure est possible via une carte magnétique ou un smartphone.

25 implantations retenues

25 implantations ont déjà été retenues, réparties dans les divers quartiers de la ville. Les box vélos sont mis en place en deux salves successives : 13 box ce lundi, 12 autres prévus pour fin 2020. Les quartiers St-Léonard, Outremeuse, Guillemins, Fragnée, Ste-Marguerite, Rocourt, Jupille, Angleur, Longdoz, Vennes, Jonfosse, Chênée et Grivegnée se verront doté d’un box vélo ce lundi.

Les riverains habitant à proximité de ces box peuvent dès ce lundi à 9 h déposer leur candidature pour une location via l’e-guichet de la Ville de Liège. Pour ce qui est des personnes constatant qu’ils ne disposent pas de box à proximité de leur domicile, il est possible d’introduire une demande via l’e-guichet afin d’enrichir l’analyse faite par les autorités communales quant à l’implantation des prochains box vélos.