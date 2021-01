Dans la nuit de mercredi à jeudi, trois garages dans lesquels se trouvaient deux voitures ont brûlé tout comme la toiture d'un bâtiment attenant aux garages non loin de la gare de Statte.

Il était 3 h 03 du matin lorsque les pompiers de la zone Hemeco ont été avertis d'un incendie qui s'était déclenché dans la rue René Dubois derrière l'église de Satte. Lorsque les hommes du feu sont arrivés sur place, ils ont découvert trois garages complètement embrasés. Dans ce garage se trouvaient deux voitures qui ont complètement brûlé.

L'incendie s'est propagé à un bâtiment attenant qui donne sur la place Preud'homme. La toiture de ce bâtiment a été fortement endommagée par les flammes et l'eau utilisée pour éteindre l'incendie. Les pompiers se sont rendus sur place avec deux auto-pompes, deux échelles et deux citernes. Un véhicule de commandement et un véhicule de logistique étaient également sur place. Dix-huit hommes ont lutté pendant plusieurs heures pour limiter les dégâts. Les hommes du feu ont quitté les lieux vers 7 h 30. La police s'est également rendue sur les lieux. Les secours ignorent les causes de l'incendie. En effet, ils n'ont pas réussi à déterminer si un véhicule avait pris feu de manière accidentelle après avoir été stationné dans un des garages ou si une personne aurait bouté le feu.