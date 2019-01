Liège La fille de la victime a expliqué dans quel état elle a retrouvé le corps sans vie de sa maman.

La cour d’assises de Liège qui juge Stéphane Médot, 40 ans et Sabrina Joannes, 42 ans, a entendu l’appel désespéré aux secours de la fille de la victime alors qu’elle venait de retrouver le cadavre de sa maman. "C’était une mère courage", a expliqué sa fille. "Elle faisait tout elle-même. L’essentiel de son temps, c’était travailler. Je l’avais au téléphone tous les jours."

Chantal Humblet était très craintive depuis un cambriolage dont elle avait été victime en 2014. C’est le fait que Sabrina Joannes, une cliente depuis une vingtaine d’années, l’ait rassurée qu’elle a accepté le rendez-vous avec Stéphane Médot.

Selon les analyses, tous les liens contenaient l’ADN de Stéphane Médot, excepté un, qui ne contenait que l’ADN de Sabrina Joannes.

La fille de la victime a trouvé le corps sans vie de sa maman. "Je suis arrivée dans la chambre et j’ai découvert le corps", a poursuivi la jeune femme, des sanglots dans la voix.

Son compagnon a dû la soutenir à la barre. "J’ai même douté que ce soit ma maman parce que le drap lui couvrait tout le visage jusqu’aux yeux. J’ai enlevé le drap qu’elle avait sur le visage. Je l’ai secouée", a-t-elle poursuivi. "Il n’y avait plus rien à faire. Elle avait des pétéchies. J’ai compris qu’elle était morte. C’était un poids mort, mais je n’ai jamais rien senti quelque chose d’aussi léger tant j’avais de l’adrénaline dans le corps. J’ai cru que c’était un mannequin."

Le témoin a décrit dans quel état elle a trouvé sa maman. "Elle avait une ceinture à elle, en cuir, en essuie qui couvrait et le nez et la bouche. La ceinture tenait l’essuie dans le cou. Je n’ai pas vu la cordelette. L’essuie recouvrait une bonne partie de son visage. On ne voyait presque pas ses yeux. Il n’y avait pas de doute qu’avec tout cet accoutrement, elle ne pouvait pas respirer."

À une question lui demandant pourquoi il avait commis les faits de cette manière, Stéphane Médot a répondu : "Étrangler, c’est plus rapide qu’étouffer."

Les parties civiles se posent la question de savoir si Sabrina Joannes s’est rendue sur les lieux au moment de l’agression.

Le médecin légiste a estimé qu’il avait fallu trois minutes de pression pour que la mort de la victime intervienne.