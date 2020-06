"Certains travailleurs font 12 week-ends sur 13"

Depuis 6 h ce matin, le personnel de la maison Saint-Edouard à Stoumont est en grève a fait savoir le syndicat chrétien, CSC. En effet, une cinquantaine de travailleurs de ce centre d'hébergement pour personnes handicapées, qui compte une centaine de travailleurs au total et une centaine de résidents, a pris la décision, en cette journée d'action du non-marchand, de faire connaître son ras-le-bol face à une organisation du travail jugée totalement inadaptée. Il s'agit de dénoncer "les conditions de travail difficiles, les horaires insoutenables physiquement et l’impossibilité de concilier vie privée et vie professionnelle".

"Cela fait longtemps que les tensions existent au sein de l’institution, constate Nicolas Cahay, secrétaire permanent CNE. Mais c’est la première fois dans l’histoire de l’institution que le personnel se met en grève, c’est dire si le malaise est profond".

C'est l'affichage des horaires des mois de juillet et août qui aurait mis le feu aux poudres. "La gestion est très mauvaise et avec la crise, cela ne s'est pas amélioré. Désormais, on constate que certaines personnes font 12 week-ends sur 13, certains éducateurs ne font plus de nuit au profit d'un autre, c'est n'importe quoi", poursuit le syndicaliste. "En fait, si on résout le problème des horaires, on a déjà réglé 2/3 du problème".

Ce que réclament globalement les travailleurs : "une augmentation des barèmes et des avancées en matière de bien-être au travail".

L'arrêt de travail décrété ce jeudi devrait durer 24 heures.