Sur une initiative de la Ministre en charge du Patrimoine, Valérie De Bue, le Gouvernement de Wallonie a octroyé un montant de 550 000 euros pour la restauration globale et la réaffectation des deux pavillons d’entrée du Château de Waroux à Ans.

Les deux pavillons du 18e siècle constituent l’entrée du domaine du Château de Waroux, d’origine médiévale. La subvention couvre principalement la restauration du gros œuvre fermé (maçonneries, menuiseries, charpentes et couvertures). Elle intervient dans un programme de co-financement européen Développement économique et touristique du château de Waroux pour un chantier de 2 millions d’euros au total.

Tourisme

Le premier pavillon, dit Maison du Garde, sera réaffecté en quatre chambres d’hôtes de qualité supérieure. Le second, pavillon dit, Maison du Jardinier sera réaffecté en brasserie et en restaurant. Les combles serviront de salle polyvalente pour les réunions et les banquets.

"Ces travaux permettront d’améliorer le confort de l’accueil et d’étoffer l’offre des services touristiques et culturels en place actuellement", précise la Ministre. "Il s’agit d’un monument inscrit dans la vie de la société mettant en évidence les liens étroits unissant patrimoine et tourisme."